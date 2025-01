Auto e veicoli commerciali, in calo il noleggio nel 2024

Il mercato del noleggio di vetture e veicoli commerciali chiude in negativo il 2024: -10,13% (auto in calo dell'11,74% e veicoli commerciali leggeri stabili a -0,2%).

È questo il trend che emerge dall'analisi trimestrale sul settore del noleggio veicoli promossa da Aniasa, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use e dalla società di analisi di mercato Dataforce.

Nel quarto trimestre (come per tutto il 2024), il noleggio, soprattutto a lungo termine, ha registrato una performance inferiore rispetto al mercato complessivo dell'auto (-0,43% autovetture + veicoli commerciali leggeri). Il noleggio a breve termine è tornato a crescere dopo la pandemia, con quasi 100.000 veicoli targati (+14,57%) e una quota di mercato del 5,7%, anche se la spinta iniziale si è affievolita nel secondo semestre.

Quello a lungo termine, invece, ha chiuso con una market share del 21,3% (374.000 targhe). Complessivamente, il noleggio rappresenta il 27% del mercato.

"La riduzione di immatricolazioni a noleggio registratasi nel 2024 rispetto all'annata record del 2023 è dovuta non solo al calo fisiologico verificatosi dopo la ripresa post- pandemia, ma anche alla situazione che sta attraversando l'intero automotive nazionale ed europeo. Senza un cambio di rotta sulle politiche sull'auto a noleggio e sulla mobilità pay-per-use nel nostro Paese gli obiettivi fissati in termini di transizione ecologica della nostra mobilità e ripresa di un settore industriale centrale per l'economia sono destinati a restare sulla carta.", ha commentato il presidente Aniasa Alberto Viano.

Nel 2024 la Fiat Panda resta il modello più noleggiato (breve e lungo termine) con oltre 24.000 unità (-23%). Tuttavia, nel quarto trimestre la classifica cambia: nel noleggio a lungo termine domina la Volkswagen Tiguan, seguita da Fiat Panda, Bmw X1, Toyota C-HR e Kia Sportage. Tra i veicoli commerciali leggeri (LCV), il più noleggiato è il Fiat Doblò, seguito da Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Ford Transit e Fiat Scudo. Nel noleggio a breve termine, la top 5 vede in testa MG ZS, seguita da Volkswagen T-Cross, Taigo, T-Roc e MG3. Tra gli LCV del breve termine, si distinguono Iveco Daily, Toyota Proace City, Peugeot Boxer, Maxus Deliver 9 e Isuzu N-Series.

Tra le alimentazioni, il diesel è tornato predominante con il 39% di quota annua (+41% nel quarto trimestre, volumi -9%), seguito dal benzina, che scende al 33% negli ultimi tre mesi dell'anno (37% nei primi 9 mesi, volumi -37,5%). Le ibride (full e plug-in) superano il 19%.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV) del noleggio a lungo termine, il diesel continua a dominare con una quota dell'88% sull'anno e quasi del 90% nel quarto trimestre.

Nel noleggio a breve termine, per quanto riguarda le auto, il benzina rimane l'alimentazione mentre per i commerciali leggeri la scelta principale si conferma il diesel.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA