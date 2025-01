Bosch al CES 2025 focus su AI, software e soluzioni digitali

Quale migliore sede del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas per ribadire che Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, si muove parallelamente su hardware (sempre in anticipo sui tempi) e su software e soluzioni digitali.

Come hanno spiegato Tanja Rueckert, chief digital officer dell'azienda e Paul Thomas presidente di Bosch America, il settore dell'intelligenza artificiale e del software continua a guadagnare velocità.

E Bosch - accompagnando come di consueto ai massimi livelli l'innovazione - prevede di raggiungere un fatturato relativo a questo specifico ambito di oltre 6 miliardi di euro entro l'inizio del prossimo decennio con due terzi di questo valore collegati al settore Mobility.

"Con oltre 1.500 brevetti in soli cinque anni - ha ricordato Rueckert - Bosch è leader in Germania e in Europa, con quasi 5.000 specialisti di IA che lavorano attualmente allo sviluppo di soluzioni intelligenti".

Più che giustificato, dunque, il nuovo slogan lanciato al CES - Coded #LikeABosch , in riferimento alle linee di codice dei programmi - che sottolinea non solo l'impegno verso l'esterno, utenti e partner, ma anche verso l'interno dell'azienda.

Bosch offre corsi su misura per promuovere costantemente la formazione dei collaboratori nel campo dell'intelligenza artificiale e, ad oggi, l'AI Academy di Bosch ha formato più di 65.000 dipendenti. Un valore e una importanza di qualificazione che sono in linea con i risultati dell'ultimo Bosch Tech Compass.

Il sondaggio annuale sulle aspettative delle persone nei confronti delle nuove tecnologie evidenzia infatti che quattro intervistati su cinque in tutto il mondo prevedono per quest'anno un'ulteriore formazione in materia di IA. Due terzi addirittura ritiene che le scuole dovrebbero insegnare l'IA come materia di studio.

"Il messaggio - ha ribadito Rueckert - è chiaro: le competenze in ambito IA sono fondamentali per l'innovazione, per il futuro dell'ambiente e anche dell'organizzazione e della produttività e della qualità del lavoro".

