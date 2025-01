Boom di vendite per auto elettriche in Brasile: +89% nel 2024

La vendita di auto elettriche e ibride in Brasile ha registrato un aumento dell'89% nel 2024. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei veicoli elettrici (Abve), secondo cui sono stati immatricolati in tutto 177.358 veicoli leggeri tra 100% e ibridi plug-in. In particolare le auto ibride rappresentano il 71% del mercato. Lo Stato di San Paolo è in testa con il 32% delle vendite totali nel 2024, seguito dal Distretto Federale, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. "È stato un anno spettacolare per la mobilità elettrica, con una crescita sostenibile e numeri davvero impressionanti", ha affermato il presidente dell'associazione, Ricardo Bastos.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA