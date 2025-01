È cominciato il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra tecnici Mimit, rappresentanti di Stellantis, di De Vizia e dei sindacati di categoria e confederali previsto per le 15. Lo riferiscono fonti sindacali. Al centro dell'incontro l'appalto di De Vizia, azienda che per Stellantis si occupa delle pulizie industriali nello stabilimento Cassino Plant, la cui scadenza definitiva comporterebbe la perdita di 32 posti di lavoro.



