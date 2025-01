Magirus, i camion Iveco dei pompieri al fondo Mutares

Magirus, gli storici camion dei pompieri della Iveco passano al private equity tedesco Mutares.

Si è così conclusa la vendita annunciata a marzo scorso. Il prezzo dell'acquisizione non è stato reso noto ma, dal punto di vista finanziario il gurppo torinese ha solo comunicato che "i risultati di Iveco Group subiranno un impatto pari circa -115 milioni di euro nel primo trimestre 2024. Questo effetto negativo una tantum sarà escluso da tutte le metriche adjusted".

Nel 2023 Magirus aveva contribuito ai ricavi di Iveco Group per circa 2 punti percentuali, registrando un adjusted Ebit negativo di 35 milioni di euro. Di questi 6,4 milioni sono la perdita della Magires Italia, lo stabilimento a Brescia dedicato all'assemblaggio dove sono impiegate quasi 200 persone.

Il ceo di Magirus Thomas Hilse, presidente della divisione antincendio di Iveco, lascia il gruppo e l'annuncio viene fatto subito dopo la notizia del closing della vendita al private equity tedesco Mutares. "Voglio ringraziare Thomas per la passione, il duro lavoro e la leadership. È entrato in Iveco nel 2019 come Brand President ed è stato un membro chiave del Senior Leadership Team di Iveco Group sin dalla sua fondazione nel 2022 - commenta Olof Persson, ceo di Iveco Group - Thomas ha guidato il business Firefighting, compreso il lancio a settembre del nuovo portafoglio di mezzi antincendio Magirus, che sarà il punto di partenza per gli anni a venire".



