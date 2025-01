Stellantis: produzione Mirafiori -70%, sotto 26mila veicoli

Il polo produttivo Stellantis di Mirafiori ha fatto registrare, nel 2024, una produzione di 25.920 veicoli, in calo di quasi il 70% rispetto agli 85.940 del 2023. Tra gli stabilimenti del gruppo è il dato peggiore, superato solo dal crollo della produzione della Maserati Modena (-79,1%). È quanto emerso questa mattina dal report presentato dalla Fim Cisl a Torino. "Per tutto il 2024 - segnala il sindacato - la produzione è stata organizzata su un turno e con la richiesta di cassa integrazione ordinaria e contratti di solidarietà. Un 2024 caratterizzato da continui fermi produttivi, con chiusura totale della linea di produzione, per oltre la metà delle giornate produttive annue". Secondo il sindacato il 2025 prefigura le stesse difficoltà: la ripartenza della produzione è prevista il 20 gennaio per la linea 500 e il 3 febbraio sulla Maserati.



