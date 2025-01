Positivo il 2024 di Peugeot in Italia, 5% di quota di mercato

Peugeot ha chiuso in positivo il 2024 in Italia, confermando una quota di mercato oltre il 5%, come l'anno scorso. Il marchio del leone è cresciuto nel mercato privati dal 3,4% del 2023 al 4,4% del 2024. Nel mercato delle vetture elettriche la crescita è stata ancora più rilevante, dal 4,6% del 2023 al 5,2% del 2024. Hanno contribuito le ottime performance di vendita di Peugeot E-208, risultata la berlina del segmento B elettrico più venduta, di Peugeot E-2008, il B-suv elettrico, che si è attestato al terzo posto nel suo segmento, e Peugeot E-3008, il suv fastback del segmento C elettrico che ha conquistato il secondo posto tra i costruttori generalisti. Il 2025 per il marchio francese sarà all'insegna del rafforzamento dell'offerta con l'arrivo di motorizzazioni molto attese come le versioni Long Range di Peugeot E-3008 (con 700 chilometri di autonomia, secondo i nuovi standard Wltp) e di E-5008 (la sette posti con 668 chilometri di autonomia, secondo i nuovi standard Wltp), oltre alle versioni dual motor con quattro ruote motrici elettriche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA