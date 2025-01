Lancia vende 32.000 auto nel 2024, bene la Nuova Ypsilon

Nel 2024 il marchio Lancia ha fatto registrare 32.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato del 2,1%, inaugurando 160 Casa Lancia e aprendo i primi esclusivi showroom in Europa. I primi mercati coinvolti sono stati Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e da quest'anno toccherà alla Germania accogliere i primi showroom Lancia e una rete di assistenza dedicata. Entro il 2025, la rete conterà settanta punti di vendita in altrettante grandi città europee. Nel segmento B, la Ypsilon ha ottenuto una quota pari al 9,6%, consolidando il suo ruolo di spicco tra le vetture compatte. Prima di salutare il mercato e passare il testimone alla Nuova Ypsilon, la fashion city car ha chiuso il primo semestre con quasi 25.000 immatricolazioni. Dopo quattordici anni di successi, a luglio la Ypsilon è stata infatti sostituita dalla Nuova Ypsilon, disponibile in versioni ibrida ed elettrica, con tre allestimenti, best-in-class nel segmento B hatchback premium. Nato, sviluppato e progettato a Torino, il nuovo modello punta a una clientela moderna e attenta alla sostenibilità. Questa decisione rientra nella missione di Lancia di rafforzare l'offerta premium di Stellantis in Europa, in sinergia coi marchi Alfa Romeo e Ds Automobiles. Il brand Lancia e la Nuova Ypsilon nel 2024 hanno conquistato riconoscimenti internazionali, tra cui il "Best of Show" al Chantilly Concours d'Élégance, l'"Icon Design Trophy" ai Prisa Motor Awards, il "Prix du Style" al Grand Prix Auto Moto e il titolo "A Star is Back" agli AutoBest Awards. Nel 2025, Lancia tornerà nelle competizioni automobilistiche con la Ypsilon Rally4 Hf, celebrando la gloriosa tradizione rallystica.

Tornerà quest'anno anche la sigla Hf, prima sulla Ypsilon per poi arrivare sulla nuova Gamma con la denominazione "Hf Integrale". Alla fine del 2024 è stata confermata la produzione dal 2026 della nuova Gamma nello stabilimento di Melfi, promuovendo l'eccellenza del saper fare nazionale.





