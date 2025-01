Junior è la protagonista 2024 di Alfa Romeo

E' stato un 2024 di consolidamento nel mercato italiano, quello di Alfa Romeo con oltre 20.000 unità vendute e una quota pari all'1,5%. Protagonista è stata Alfa Romeo Junior, la nuova compatta sportiva che segna il ritorno del marchio nel segmento B. Dal lancio ad oggi sono quasi 5.000 gli ordini registrati mentre le immatricolazioni superano le 2.300 unità, consentendo al modello di conquistare il podio dei modelli premium più venduti nel segmento nel secondo semestre. All'inizio del 2025, poi, si apriranno gli ordini della nuova versione Ibrida, a trazione integrale Q4. Nel 2024 la performance del C-SUV Premium Tonale ha fatto registrare circa 13.000 immatricolazioni e una market share pari a 4,6%, confermandosi sul podio delle vetture premium più vendute del segmento. Anche Giulia ha conquistato una quota di poco superiore al 3% e circa 1.200 auto vendute, in linea con quanto registrato nel 2023. Giulia è l'auto più venduta tra le berline sportive premium e terza tra le motorizzazioni termiche. A livello di canali di vendita, il noleggio a lungo termine vede un incremento sia di volumi (+35%) che di quota (+0,3 punti).

Alfa Romeo Stelvio ha infatti registrato una quota nel segmento pari all'8,9% e circa 6.600 immatricolazioni. "Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Alfa Romeo - ha commentato Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo Italia - in cui abbiamo consolidato la nostra posizione sul mercato e rafforzato il legame con i nostri clienti. I risultati ottenuti, frutto del nostro impegno e della qualità dei nostri prodotti, dimostrano la forza del marchio e la capacità di anticipare le esigenze del mercato. "Guardiamo al 2025 con grande fiducia - ha detto ancora Russo - forti di una gamma sempre più completa e del supporto di un team motivato e di una rete di vendita che non smette mai di puntare all'eccellenza."

