Gruppo Renault, record 2024 in Italia grazie a offerta completa

Forte accelerazione delle vendite Renault in Italia nel 2024, grazie ad una strategia che punta su marche forti e complementari. Il Gruppo registra un importante aumento delle vendite con un +10% rispetto al 2023, per un totale di 203.870 autovetture e veicoli commerciali ed una quota di mercato dell'11,6%, il miglior risultato degli ultimi 35 anni.

Grazie al contributo efficace della propria rete, si conferma al terzo posto nella classifica costruttori automobilistici in Italia, in vista di un 2025 che si preannuncia importante a livello di lanci commerciali, con Renault 4 E-Tech Electric, Dacia Bigster e Alpine A390 che contribuiranno a sostenere la performance del Gruppo.

Nel dettaglio, il marchio Renault registra una crescita del 6,8%, con 104.389 veicoli venduti nel 2024. In termini di performance, il brand chiude con il 5,9% di quota di mercato che ne fa il quarto marchio automotive in Italia.

In particolare, per quanto riguarda le vendite ai clienti privati sono state 61.275 le immatricolazioni: un risultato frutto del successo dei lanci avvenuti nell'anno appena trascorso (Captur, che assieme a Clio consolida la storia di successo del brand nel segmento B).

Anche nell'ambito dei veicoli commerciali, un asset strategico della Renaulution, il 2024 si chiude con numeri positivi per Renault (+3%, ossia una performance che supera la crescita complessiva del settore) che valgono la conquista del podio, con una quota di mercato dell'8,7%.

Trend positivo anche per Dacia che, attraverso la strategia 'Value for Money' che punta su un rapporto qualità prezzo vincente, ha conquistato il quarto posto nelle vendite di autovetture confermandosi ancora una volta il brand più scelto dai clienti privati (91.697 immatricolazioni a clienti privati e quota record del 10,1% nel mercato retail). Sandero continua ad essere l'auto estera più venduta in Italia e rappresenta il 62% delle vendite del brand nel nostro Paese ma si difende bene anche la terza generazione di Duster, bestseller nella categoria con 13.123 immatricolazioni e un'offerta ampia che comprende anche il Gpl (il marchio è leader di questo mercato con oltre 68.752 immatricolazioni ed una market share del 47,24%).

Il brand Alpine, simbolo della sportività, ha continuato a registrare una crescita a due cifre nel segmento alto di gamma per il terzo anno consecutivo, con immatricolazioni per la A110 in aumento del 25% rispetto allo scorso anno e una rete in espansione che, lo scorso anno, ha raggiunto gli 8 Alpine Store.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA