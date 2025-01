Bmw Italia, nel 2024 la migliore performance commerciale

Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo per Bmw Italia, che ha maturato la leadership nel segmento premium, con la performance commerciale complessiva migliore di sempre nella penisola.

Nello specifico, il brand Bmw ha immatricolato 71.046 unità, ottenendo una crescita del 17,4% rispetto al 2023, e la sua quota nel mercato premium è salita di 3,7 punti, raggiungendo il 28,8%, mentre nel 2023 era del 25,1%.

Da sottolineare la grande crescita delle vetture elettriche del marchio, che hanno raggiunto le 4.026 unità, per aumento percentuale del 29,7% rispetto all'anno precedente. Ennesimo record per Bmw Motorrad, che ha raggiunto le 16.550 unità, crescendo in percentuale del 2,4% rispetto al 2023, e mantenendo la leadership nel mercato premium, nel segmento oltre 750 cc ed anche nel segmento elettrico grazie al gradimento ottenuto per CE02 e CE04. Grande successo anche per la nuova Bmw 1300 GS Adventure. "Nel 2024 - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - abbiamo segnato una crescita quantitativa e qualitativa che si declina in tutti i segmenti di mercato e in tutte le aree di business, includendo le motorizzazioni elettrificate ed il segmento delle auto sportive ad alte prestazioni con il brand BMW M. Una performance consistente, robusta e di stile".

