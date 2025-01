Jeep chiude il 2024 con 4,4% di quota di mercato

Il 2024 di Jeep sul mercato italiano si chiude con risultati che consolidano il posizionamento del brand e la sua leadership in segmenti chiave, secondo l'elaborazione dei dati di mercato da parte di Dataforce. Jeep conferma l'ottava posizione nel ranking assoluto con una quota di mercato del 4,4%, grazie soprattutto alla performance dell'Avenger: il suv disegnato a Torino è il più venduto in Italia. Avenger è anche primo nel segmento B-suv, sia a dicembre, sia nei 12 mesi del 2024, con una marketshare del 9%. È pure il terzo modello in assoluto più venduto in Italia e nella top 5 tra tutti i modelli 100% elettrici del mercato. La leadership di Jeep nel segmento B-suv è Made in Italy e si estende anche a Renegade, prodotto a Melfi, che si conferma al vertice tra i B-suv ibridi plug-in nei primi undici mesi del 2024. Sempre in tema di Made in Italy, Jeep Compass si conferma nella Top 5 annuale del competitivo segmento C-suv.

