Fiat, a dicembre -41,1%, ma resta il primo brand in Italia

Nell'ultimo mese del 2024 il brand Fiat ha registrato un -41,1% immatricolazioni, ma resta il marchio leader più venduto in Italia contando l'intero anno, con 143.867 auto.

La Panda, prodotta a Pomigliano rimane la vettura preferita dagli acquirenti italiani, con nel solo mese di dicembre oltre 4.500 unità immatricolate e con circa 100.000 in tutto l'anno.

Fiat Professional resta anche il miglior brand nei veicoli commerciali con oltre 46.000 immatricolazioni e una quota del 23,6%, in particolare la leadership assoluta è del Ducato, con poco meno di 20.000 immatricolazioni, prodotto nello stabilimento italiano di Atessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA