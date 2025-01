BYD cresce sul mercato italiano nell'ultimo trimestre 2024

La Tech Company cinese BYD mette in archivio un 2024 positivo con 4,25 milioni di auto vendute in tutto il mondo (l'obiettivo era inferiore ai 4 milioni) di cui il 60% modelli con tecnologia ibrida plug-in cresciuti del 73% rispetto allo scorso anno e un mercato italiano che sembra prendere il via con circa 1500 contratti solo nel mese di dicembre.

Il mercato globale di BYD cresce del 41% rispetto al 2023 e registra una spinta importante della tecnologia ibrida plug-in con una quota del 60% nei dodici mesi del 2024, in aumento del 73% rispetto allo scorso anno.

Sul mercato italiano sono stati registrati numeri in crescita nell'ultimo trimestre, con oltre 3200 contratti. L'interesse degli automobilisti italiani ha permesso di immatricolare nell'anno 2886 unità, incrementando le quote di mercato: 0,6% di dicembre, dopo una media dei primi nove mesi dello 0,09%. Un trend che si riflette anche nel segmento degli LCV elettrici, dove BYD si è aggiudicato il primo posto con il 17,7% di quota di mercato.

Il colosso cinese BYD è arrivato in Italia nel 2023 con il modello Atto3 e, fin dal principio, ha potuto contare sull'esperienza di professionisti italiani del settore: una squadra che verrà ampliata nel corso del 2025 per migliorare il network realizzato fino ad oggi. Questo comprende 28 punti vendita, l'obiettivo è di raggiungere 105 store nel corso dell'anno su tutto il territorio nazionale, con una quota di almeno 22 dealer e 70 punti vendita aperti nel primo semestre del 2025.



