Stellantis ha completato la cessione di Comau a One Equity Partners, società di private equity del mercato medio. Questa operazione - sottolinea Stellantis - rappresenta un passo significativo per Comau, favorendone la crescita in termini economici e tecnologici.

Inoltre, grazie a questa operazione, Stellantis avrà la possibilità di concentrarsi sulle sue attività principali in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA