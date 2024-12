Messico, +23,5% investimenti esteri in ricambi auto nel 2024

La Industria Nacional de Autopartes (Ina), la più grande associazione messicana di produttori di ricambi per auto, prevede che il settore chiuderà i 12 mesi del 2024 con 2,5 miliardi di dollari di investimenti esteri, un riflesso del crescente interesse delle aziende globali ad operare dal Messico, muovendosi verso l'elettromobilità e affrontando le sfide della sostenibilità.

Gabriel Padilla, direttore generale dell'Ina, ha spiegato che questo dato corrisponde ad un aumento del 23,5% rispetto al 2023. Il dirigente prevede, inoltre, che gli investimenti continueranno a crescere nel corso del 2025, anno in cui si stima che il settore riceverà circa 2,8 miliardi. "Nel 2025 rafforzeremo i programmi di collaborazione con il settore della formazione, al fine di preparare la forza lavoro e consolidare la nostra posizione per ricevere nuovi progetti di investimento", ha spiegato.



