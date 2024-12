Fiat seconda nella classifica dell'affidabilità in Messico

La società statunitense di marketing e servizi di informazione JD Power, le cui indagini sull'affidabilità dei marchi automobilistici sono diventate un punto di riferimento per chi è alla ricerca di una nuova auto, ha pubblicato il rapporto 2024 per il mercato messicano. Lo studio si basa sulla metrica PP100 (problemi segnalati per ogni 100 veicoli). A minore punteggio, maggiore è la qualità del produttore. Nella categoria Marche di Volume, Fiat ha ottenuto il secondo posto in classifica, con 176 PP100, preceduta dalla giapponese Mitsubishi, con 159 PP100. Ford si è classificata terza, con 177 PP100. Tra i marchi analizzati, i sistemi di infotainment e gli schermi tattili rimangono le aree con più lamentele, seguiti dalle tecnologie di assistenza alla guida, che presentano ancora problemi frequenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA