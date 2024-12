Toyota valuta apertura fabbrica veicoli elettrici in Cina

Toyota valuta l'apertura di una nuova fabbrica per la produzione di veicoli elettrici a Shanghai, con l'inizio delle operazioni previsto per il 2027. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita persone a conoscenza del dossier, rivelando l'intenzione del primo produttore mondiale di automobili di concentrarsi nello specifico nei modelli EV di lusso della controllata Lexus. L'impianto previsto nella Cina orientale è tuttavia ancora in una fase di studio, aggiungono le fonti, a causa della "attuale volatilità della domanda di veicoli elettrici". Toyota già produce veicoli nel Paese vicino, in alcune joint venture con la China FAW Group e la Guangzhou Automobile Group, per la manifattura del veicolo sportivo RAV4 e l'auto elettrica bZ4X. Nel primo semestre di quest'anno le vendite di Toyota in Cina sono diminuite dell'11% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 785mila unità, a fronte dell'intensificarsi della concorrenza delle concorrenti locali, guidate dalla BYD, leader di mercato nei veicoli elettrici.





