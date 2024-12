Tavolo Stellantis, l'informativa di Urso al cdm

"Lo scorso 17 dicembre, in occasione del tavolo Stellantis al Mimit, l'azienda ha presentato un Piano Italia che pone il nostro Paese al centro delle sue strategie, attraverso l'aumento dei modelli in produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione dei dipendenti. Stellantis ha annunciato gli investimenti che effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori operanti nel nostro Paese. Un impegno significativo che rappresenta una svolta rispetto a quanto fatto sinora, tanto più importante perché in controtendenza con quanto avviene nel resto d'Europa". È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso dell'informativa sul settore automotive al Consiglio dei Ministri.

"Da settembre - ha detto Urso - abbiamo assistito a una crescente sequenza di annunci riguardanti la chiusura di stabilimenti in Europa, la riduzione degli organici e il ridimensionamento dei piani di investimento. In questo contesto, l'Italia, insieme alla Repubblica Ceca, ha promosso e presentato un non paper al Consiglio Competitività del 28 novembre, con l'obiettivo di rivedere le modalità che porteranno allo stop dei motori endotermici nel 2035, come previsto dal regolamento UE sui veicoli leggeri. Revisione ancora più urgente alla luce del drammatico comunicato diffuso ieri dall'Acea che ha ribadito la necessità di un intervento immediato per salvare il comparto. Il non paper - ha proseguito il ministro - ha raccolto un'ampia convergenza: 15 Paesi dell'Unione si sono espressi a favore delle proposte contenute nel documento, basate su principi chiave come la neutralità tecnologica, la necessità di risorse comuni per il settore e l'autonomia strategica nella catena del valore delle batterie elettriche".



