Idv (Iveco) fornirà all'Esercito 1.453 autocarri

Idv, marchio di Iveco Group specializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile, ha firmato un contratto con la Direzione Armamenti Terrestri (Dat) del Ministero della Difesa italiano per la fornitura di 1.453 autocarri tattico-logistici. I nuovi veicoli, che saranno consegnati tra il 2025 e il 2038, rappresentano un passo importante nel rinnovamento e nella modernizzazione della flotta di veicoli tattico-logistici dell'Esercito Italiano. Il valore complessivo del contratto è di 755 milioni di euro. Il contratto prevede la fornitura di diverse piattaforme logistiche militari basate sulla nuova gamma di autocarri Idv e dotate di cabine tattiche. I veicoli saranno prodotti nello stabilimento di Iveco Group di Piacenza con varie configurazioni - dal trasporto truppe e materiali a cisterne di acqua e carburante, trasporto container scarrabili, recovery e complessi traino - offrendo anche una profonda comunanza logistica tra le diverse piattaforme. Si tratta di veicoli di nuova generazione, che garantiscono ai clienti i più alti livelli di mobilità, protezione, manovrabilità e affidabilità. La firma di questo nuovo contratto con l'Esercito Italiano - sottolinea Iveco - riafferma la capacità di Idv di contribuire con tecnologie avanzate, capacità produttive e gestione della catena di fornitura per soddisfare le richieste più esigenti dei propri clienti nel mondo.



