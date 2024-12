Elkann, 'Stellantis pronta a competere, ambizione realistica'

"Il nostro lavoro consiste nell'essere competitivi, e l'America è il nostro più grande mercato. Non provo alcun sentimento di insicurezza. Guardate: Fiat è diventata Fca e poi Stellantis". Lo dice John Elkann, presidente di Stellantis, in un reportage del settimanale Le Point a lui dedicato, dal titolo "Nel mondo segreto di John Elkann" "L'importante è porsi un'ambizione realistica e avere l'umiltà di capire cosa significa essere pronti a competere", aggiunge Elkann, che ricorda anche gli anni del rilancio. "Dal 2004, con l'arrivo di Marchionne, le cose sono cambiate, non perché i problemi, le difficoltà o la complessità siano scomparsi, ma per il modo in cui li abbiamo affrontati. Non volevamo più vivere in un mondo di fiabe, ma nella realtà".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA