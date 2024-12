Aumento di capitale da 3,5 milioni per la startup Mole Urbana

E' pronta a decollare Mu-Fabriano, la startup che produce i veicoli elettrici della gamma Mole Urbana, progettata dal designer Umberto Palermo. L'azienda ha concluso un aumento di capitale da 3,5 milioni di euro sottoscritto da Cdp Venture Capital, dal fondo di Piemonte Next e da industriali e investitori marchigiani.

Cdp Venture Capital ha sottoscritto l'aumento di capital attraverso il Fondo Green Transition che utilizza risorse stanziate dalla UE tramite l'iniziativa da Next Generation Eu con l'obiettivo di stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione nei settori della transizione green, e attraverso il co-investimento del fondo PiemonteNext, istituito e gestito da Cdp Venture Capital e sottoscritto dalla finanziaria regionale FinPiemonte per massimizzare gli investimenti in innovazione destinati al territorio.

Mole Urbana - spiega una nota - si propone come una risposta innovativa e tutta italiana, ispirata al modello delle kei car giapponesi, veicoli compatti progettati per ottimizzare spazio ed energia, con l'ambizione di realizzare un nuovo polo automotive dedicato alla produzione di automobili e veicoli commerciali urbani. I siti produttivi saranno a Torino, dove è stato recuperato con soluzioni ecologiche un edificio industriale ex Blutec, e a Fabriano.

Mole Urbana si inserisce in un mercato in forte espansione, con una crescita del 30% nel 2023 rispetto all'anno precedente e un ulteriore incremento del 35% registrato nel primo semestre del 2024. La gamma di veicoli è stata progettata per rispondere alle diverse esigenze quotidiane: include modelli per 2 o 4 persone, oltre a 4 versioni specifiche per il mondo del lavoro.

Gli undici modelli in sviluppo condividono telaio, meccanica ed elettrificazione. I veicoli utilizzano il 99% di componenti italiani (a eccezione delle celle di origine cinese).

"Con Mu Fabriano, Mole Urbana si radica in territori dalla forte tradizione manifatturiera come il Piemonte e le Marche che rappresentano due pilastri fondamentali della cultura industriale italiana. È stato fondamentale trovare il supporto di Cdp Venture Capital come partner strategico, con la sua capacità e intuito nel riconoscere quei progetti attraverso i quali è possibile continuare a dare supporto al settore green dell'automotive" commenta Umberto Palermo. "Mole Urbana coniuga l'innovazione di un processo produttivo rivoluzionario, la sostenibilità di una mobilità interamente a zero emissioni e il design italiano, il tutto a partire dai distretti industriali del Piemonte e delle Marche", afferma Agostino Scornajenchi, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital. "E' una iniziativa molto ambiziosa di rinascita industriale in un settore iconico per il nostro Paese come quello dell'automotive con un grande potenziale in termini di filiera e sviluppo economico locale, coinvolgendo fornitori, produttori e partner tecnologici, generando nuove opportunità di occupazione qualificata e favorendo la crescita di un ecosistema industriale sostenibile e competitivo".

"Le Marche stanno vivendo una fase di transizione del proprio modello manifatturiero. Ci è sembrato opportuno partecipare a questa startup innovativa perché valorizza molte competenze tecniche presenti sul territorio. Il piano industriale di Mu Fabriano è un segno concreto di fiducia e di grande coraggio in una congiuntura di particolare depressione" sottolinea il già governatore della Regione Marche Gian Mario Spacca. "Investire in un progetto di questo tipo, fortemente legato alla tradizione automotive di questa regione, ma con un approccio innovativo, ci rende particolarmente orgogliosi. Riusciamo a supportare aziende che interpretano con grande attenzione i temi di sostenibilità, con prodotti di eccellenza e fortemente innovativi e accattivanti nel look", aggiunge Mario Alparone, direttore di Finpiemonte.

