Unrae: crisi dell'auto non dipende dal Green Deal europeo

"Attribuire la crisi del settore automobilistico europeo al Green Deal è una narrazione fuorviante". Lo ha detto nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Roma, Michele Crisci presidente dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE).

Crisci ha ribadito che i dati mostrano una realtà ben diversa.

"Tra il 2000 e il 2021, cioè molto prima che il Green Deal potesse dispiegare i propri effetti, la produzione di autovetture nei 5 principali mercati europei è crollata da 15,4 milioni di unità a 9,2 milioni, mentre la Cina è passata da 2 a 26 milioni di unità".

"Non solo: nel periodo 2005-2022 è calato di oltre il 14% il mercato nordamericano, che con il Green Deal non ha certamente nulla a che fare. L'Europa paga il prezzo di politiche incoerenti e dell'assenza di una visione strategica per accompagnare una transizione sostenibile, definita dagli obiettivi, economicamente e socialmente responsabile - ha detto il presidente dell'Unrae criticando anche la politica ondivaga del Governo italiano.

"A giugno i fondi del nuovo Ecobonus per le vetture elettriche sono andati esauriti in poche ore. Ad agosto il Ministro Urso ha celebrato i risultati ottenuti dall'Ecobonus, anticipando un piano triennale, ma a novembre ne ha annunciato la cessazione definitiva".

"Contestualmente, il Governo ha cancellato l'80% del Fondo Automotive, per poi promettere finanziamenti solo per sostenere l'offerta. Ma la filiera non può prosperare senza un mercato in salute, e questo non può esistere senza fornire certezze al settore".

Un piano di sostegno pluriennale con almeno 1 miliardo di euro all’anno nel triennio 2025-2027; la revisione del regime fiscale delle auto aziendali, intervenendo su detraibilità dell’IVA e deducibilità dei costi; una politica mirata per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica e a idrogeno. E' quanto propone da tempo l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) attraverso una serie di strumenti concreti per accelerare la diffusione di veicoli a zero e bassissime emissioni.

“La transizione ecologica non può basarsi su politiche frammentarie, discontinue e incerte - ha sottolineato Michele Crisci presidente dell'UNRAE nel corso della conferenza stampa a Roma - Servono scelte chiare e strumenti concreti per garantire un futuro competitivo al settore automobilistico europeo e italiano"

"Le nostre proposte - ha ribadito Crisci - non sono solo necessarie, ma urgenti. È il momento di agire”.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA