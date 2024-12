Mercato Italia auto 2024: 1,570 milioni ma 'piatto' nel 2025

Per fine anno l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) stima un mercato autovetture a 1,565-1,570 milioni di unità, in linea cioè con l'anno scorso ma - ha detto nel corso della conferenza che si è svolta a Roma il direttore generale di Unrae Andrea Cardinali - ben 350mila unità al di sotto del 2019.

Alla luce dell'attuale situazione "prevediamo un 2025 'piatto' cioè fermo allo stesso livello, senza segnali di ripresa" ha detto Cardinali.

Diversa invece la situazione per i veicoli commerciali leggeri: "dopo un 2024 stimato in leggerissima crescita sul 2023 (+0,7%) e al di sopra del 2019 di oltre 9mila unità, prevediamo invece un calo del 4% nel 2025 a 190mila immatricolazioni".

L'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri stima invece per i veicoli industriali nell'anno intero 2024 è una leggera flessione, pari allo 0,8%. "Ma con pesante calo del 16,5% nel 2025".

