Volvo sposta in Messico la produzione della gamma autobus 9700

Volvo ha deciso di spostare in Messico la produzione della gamma di autobus 9700.

La notizia è stata riportata dal media specializzato ungherese Magyarbusz, che cita il portavoce di Volvo Buses, Joakim Kenndal. Il gruppo svedese costruirà in terra azteca il modello destinato al mercato europeo, che verrà prodotto nello stabilimento di Tultitlán, da oltre 25 anni dedicato all'assemblaggio di versioni personalizzate per l'America Latina. La consegna dei primi Volvo 9700 dal Messico è prevista nel 2026 per i mercati dell'Ue e del Regno Unito.





