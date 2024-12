Bmw nel 2024 ha prodotto 100.000 auto elettriche a Regensburg

Lo stabilimento Bmw Regensburg ha prodotto 100.000 veicoli completamente elettrici dall'inizio del 2024. Il traguardo in questione è stato raggiunto con una iX1 dalla livrea Blue Bay Lagoon metallizzata. A fine anno, inoltre, verrà superata la produzione totale del 2023, che è stata di 238.301 veicoli, e si arriverà a costruire oltre 330.000 auto, un terzo delle quali elettrificate, nello specifico si tratta vetture plug-in hybrid o completamente elettriche. Attualmente, ogni giorno escono dalla linea di produzione più di 1.400 Bmw X1 ed X2, con la prima realizzata in numeri maggiori, e sia nella variante ibrida alla spina che in quella a batteria. "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di crescita previsto per la produzione di veicoli completamente elettrici a Regensburg nel 2024 - ha spiegato Armin Ebner, il direttore dello stabilimento - quest'anno il nostro stabilimento è diventato ancora più digitale e più efficiente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA