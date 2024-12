Smart #1 e #3, i clienti preferiscono la versione Brabus

Ai clienti piacciono le vetture sportive e 'cattive'. Lo confermano i risultati messi a segno da negli ultimi dodici mesi da Smart con il 20% dei clienti che ha optato per le versioni Brabus dei modelli #1 e #3, evidenziando una crescente preferenza per le varianti ad alte prestazioni. In particolare, il 14% degli acquirenti di Smart #3 e il 24% di quelli di Smart #1 hanno scelto la versione Brabus.

Questo trend ha registrato un'accelerazione significativa a partire da giugno grazie all'operazione "Scatto Matto", con cui Smart ha reso le versioni Brabus accessibili agli incentivi statali abbassando il prezzo di listino. Questa strategia ha contribuito a portare, nell'ultimo semestre, il 41% dei clienti a scegliere le versioni Brabus.

Le versioni Brabus dei modelli Smart #1 e Smart #3 si distinguono per la personalità decisa e le elevate prestazioni, offrendo un'esperienza di guida dinamica e coinvolgente in un pacchetto attrattivo nel canone di noleggio grazie ai ridotti costi di esercizio.

Questa tendenza riflette l'evoluzione dell'offerta, con il cliente Smart che oggi può godere della democratizzazione delle prestazioni. Il powertrain elettrico di nuova generazione che equipaggia le versioni Brabus della gamma Smart offre dati di accelerazione e coppia superiori alle più blasonate hot hatchback con powertrain tradizionali ad una frazione del costo di esercizio. Il legame tra Smart e Brabus è il risultato di una collaborazione unica nel panorama automobilistico, iniziata nel 2003.

