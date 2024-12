India, Tesla ha ripreso ricerca per aprire showroom a Delhi

Tesla riconferma l'interesse ad entrare nel mercato indiano: lo si apprende dai media del paese, secondo i quali il gigante di Elon Musk sta cercando uno showroom nella capitale. All'inizio dell'anno l'azienda di veicoli elettrici ha sospeso gli annunciati piani di investimento; nelle ultime settimane alcuni dirigenti dell'automobilista elettronica hanno ripreso i sopralluoghi per possibili spazi nei mall del lusso, come il Dlf's Avenue o il Cyber Hub, dove intendono inaugurare sia lo showroom che il centro servizi. Dopo avere annunciato nel 2023 un sostanzioso investimento per un insediamento produttivo in India, del valore complessivo di 2,5 milioni di dollari, che avrebbe dovuto essere lanciato ufficialmente in una visita nel paese e in un incontro con Modi, Musk ha annullato il progetto e la visita.

Secondo esperti del settore, Tesla ha cercato di ottenere dal governo indiano una riduzione delle tasse sulle importazioni in India dei veicoli elettrici, che oggi arrivano a sfiorare il 100%. Delhi ha proposto un nuovo programma che abbasserebbe i dazi al 15% per i produttori disposti ad investire in India almeno 500 milioni di dollari aprendo nel paese impianti produttivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA