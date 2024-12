In Portogallo cassa integrazione per 900 lavoratori automotive

Natale in cassa integrazione per 900 lavoratori portoghesi della multinazionale spagnola Ficosa, specializzata in componentistica per automobili, che in Portogallo possiede da quasi 50 anni una fabbrica a Maia, nell'area metropolitana di Oporto. La decisione si inserisce nel contesto di un forte calo delle commesse, come riporta la stampa portoghese, che parla di misure simili adottate in questi giorni anche in Italia, dove questa storica azienda, fondata in Catalogna nel 1949, ha fabbriche a Torino e a Morcone, in Campania. In un comunicato ufficiale, citato dal quotidiano economico Jornal de Negócios, fonti aziendali parlano di "una misura temporanea che sarà rivista su base mensile, presa per garantire la sostenibilità futura delle nostre operazioni in questi mercati".

Per il comparto automobilistico portoghese è un'altra notizia preoccupante, che segue di pochi giorni l'esclusione dalle prossime commesse di un'importante ditta fornitrice di Volkswagen, la Vanpro di Palmela, con poco meno di 500 dipendenti, i quali hanno già chiesto un incontro urgente con il governo. Alla stampa, il ministro dello Sviluppo economico, Pedro Reis, dice tuttavia che non esistono prove di "un'ondata di fallimenti" in arrivo.



