Handelsblatt, Vw potrebbe dislocare produzione Golf in Messico

Volkswagen sta valutando l'ipotesi di dislocare la produzione di Golf in Messico, a Puebla. È quello che scrive oggi il quotidiano Handelsblatt. Il trasferimento dal quartier generale di Wolfsbug sarebbe uno dei diversi scenari sul tavolo del management che, come noto, ha annunciato un piano di risanamento lacrime e sangue, prospettando perfino la chiusura di tre fabbriche nella Repubblica federale e il taglio degli stipendi del 10% per tutti i dipendenti. Il colosso tedesco, nella città di Puebla, ha il maggiore stabilimento messicano: proprio qui, Vw ha prodotto per quasi 40 anni il modello cult del Maggiolino.



