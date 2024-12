Gm abbandona il sogno del robotaxi, non è nostro core business

General Motors abbandona il suo sogno per un robotaxi a causa degli elevati costi di sviluppo e produzione. L'addio segna il ritiro da quello che, fino a pochi anni fa, sembrava un mercato promettente. L'amministratore delegato Mary Barra ha optato invece per la fusione delle attività di Cruise con quelle di Gm, e fissato degli obiettivi più raggiungibili, quali lo sviluppo di sistemi di sicurezza avanzati. "Abbiamo guardato all'ammontare di risorse dispiegate per le attività di robotaxi e per il loro mantenimento. Il robotaxi non è nelle attività core di Gm", ha detto Barra.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA