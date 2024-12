Anfia, se Volkswagen taglia 15mila dipendenti, -45mila indotto

"Se Volkswagen decidesse di ridurre la propria forza lavoro di 15mila dipendenti, saranno almeno 45mila i dipendenti che perderanno il lavoro nelle aziende fornitrici, anche quelle italiane". È l'avvertimento che lancia il presidente di Anfia, Roberto Vavassori, dall'Assemblea annuale dell'associazione. "La produzione europea che fu di 18 milioni di veicoli nel 2019 non verrà mai recuperata e la sovracapacità produttiva, ormai strutturale, è un tema dirimente per i Costruttori europei, che, per cercare di mantenere competitività nei confronti dell'arrembante avanzata cinese, stanno facendo susseguire annunci di possibili chiusure di stabilimenti europei", ha spiegato Vavassori.



Anfia, dati Stellantis non vanno nella direzione sperata

"I dati di produzione e di mercato di Stellantis non stanno andando bene né tantomeno nella direzione sperata dal tavolo, ma continuiamo a credere fortemente che la presenza italiana del Costruttore sia fondamentale e che anche in questa fase di discontinuità sia necessario continuare a lavorare per degli impegni concreti e per rafforzare e riallacciare i rapporti con la componentistica italiana, che se supportata nel ridurre i gap di produttività degli stabilimenti italiani, può competere ad armi pari con i fornitori di tutto il mondo per dare le tecnologie alle future produzioni di Stellantis, in Italia e non solo". Lo ha detto il presidente di Anfia, Roberto Vavassori, all'Assemblea annuale dell'associazione.

Anfia, misure a sostegno imprese contro rischi licenziamenti

"Servono misure che diano un sostegno concreto e immediato alle nostre imprese. Bisogna urgentemente prevedere degli ammortizzatori straordinari per i prossimi 3 anni perchè sono molte le aziende che rischiano di non aver alternative ai licenziamenti". Lo ha detto il presidente di Anfia, Roberto Vavassori, dall'assemblea annuale dell'associazione. "Per quanto riguarda invece le risorse del fondo automotive per il 2025 abbiamo proposto al Mimit di utilizzarli per l'adozione di tre misure: credito d'imposta diretto per attività di ricerca e sviluppo sulle traiettorie tecnologiche della nuova mobilità, riduzione dei costi delle bollette energetiche degli stabilimenti produttivi della filiera e proroga dell'Ecobonus per i veicoli commerciali", ha spiegato il presidente.

Sulla vicenda Stellantis, ha assicurato, "stiamo lavorando in maniera concreta e senza strilli con tutte le parti coinvolte, perché il tavolo convocato dal Mimit per il 17 dicembre si concluda positivamente".

