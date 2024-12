Michelin abbandona settore pneumatici compatti da cantiere

Michelin ha annunciato di volersi ritirare dal settore dei pneumatici compatti off-road da cantiere, ambito che comprende anche i cingoli gommati.

Come riferisce AFP, questa decisione "fa parte della strategia di crescita sostenibile del Gruppo", che impegna Michelin "a concentrare i suoi sforzi su mercati e segmenti che sfruttano appieno le sue innovazioni e tecnologie", ha sottolineato il management del Gruppo.

L'operazione prevede la vendita di due stabilimenti in Sri Lanka al colosso indiano dei pneumatici CEAT e la cessione della marca canadese Camso, specializzata nel settore, al termine di un periodo di licenza di tre anni.

Secondo Michelin, l'importo della transazione ammonta a 225 milioni di dollari. Previsto anche lo stop di queste produzioni nello stabilimento a Olsztyn in Polonia.

Queste operazioni puntano a rafforzare la performance economica del settore Specialty Tyres (SR3) di Michelin, che rappresenta circa un quarto del fatturato, 4,9 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2024 (- 9,1%).

CEAT - acronimo di Cavi Elettrici e Affini Torino - è un produttore di pneumatici indiano di proprietà dal 1982 del Gruppo RPG controllato dal miliardario Rama Prasad Goenka.

La marca è però nata in Piemonte fondata nel 1924 da Virginio Tedeschi, nonno dell'attrice Valeria Bruni Tedeschi e della cantante Carla Bruni.



