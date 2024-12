Meno prototipi e più digitale, Vw rivoluziona tempi sviluppo

Mentre sulle attività industriali in Europa soffiano venti di tempesta, Volkswagen naviga con il vento in poppa in India, un mercato in costante crescita e che offre grandi opportunità per le esportazioni. Per accelerare lo sviluppo e la produzione in loco, Volkswagen ha introdotto in India - attraverso il suo centro R&D di Pune - una nuova strategia di progettazione e collaudo che si concentra sull'efficienza attraverso un sempre più ampio uso di strumenti di sviluppo digitale.

Secondo quanto dichiarato in una intervista ad Automobilwoche, Kai Grunitz, responsabile dei progetti tecnici di Volkswagen, questa nuova strategia è in gradi di ridurre significativamente i tempi di sviluppo dei nuovi modelli richiedendo la costruzione del 40% in meno di prototipi. Grazie a questa novità - che abbassa a 30-36 mesi il tempo per completare la progettazione di un nuovo modello basato su una piattaforma esistente contro i precedenti 48-60 mesi - L'India avrà già nel 2026 un inedito suv compatto Volkswagen basato sulla Skoda Kylaq .

Secondo le stime, la nuova strategia aiuterà la Casa di Wolfsburg a risparmiare più di 1 miliardo di euro entro il 2028.

E permetterà di accelerare i tempi di lancio in mercati con grandi potenzialità, come appunto quello indiani.

