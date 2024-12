Le supercar McLaren passano al fondo sovrano di Abu Dhabi

Il Gruppo McLaren, che comprende le attività di costruttore automobilistico e il team di Formula 1, cambia nuovamente proprietà dopo che in marzo il fondo sovrano del Bahrein Mumtalakat era passato da maggiore azionista al controllo totale.

CYVN Holdings, un investitore focalizzato sul futuro della mobilità e di proprietà del fondo sovrano di Abu Dhabi, ha infatti annunciato di avere stipulato un accordo non vincolante per acquisire il 100% della proprietà di McLaren Automotive, cioè del ramo industriale.

Alla firma erano presenti Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan principe ereditario di Abu Dhabi e Salman bin Hamad Al Khalifa principe ereditario e primo ministro del Bahrein.

L'acquisizione - è strato dichiarato - è una tappa fondamentale per ridefinire la mobilità ad alte prestazioni e accelerare l'innovazione nell'ingegneria e nel design.

L'accordo prevede anche il passaggio di una quota minoritaria del Gruppo McLaren - e quindi anche del team di Formula 1 - da Mumtalakat a CYVN Holdings. Tuttavia, la transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.



