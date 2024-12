Il valore della produzione di Sicily by Car a 114,8 milioni

Sicily by Car, società che opera nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, chiude i primi nove mesi con ricavi 101,7 milioni, in crescita del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il valore della produzione si attesta a 114,8 milioni, in incremento del 3,9% rispetto ai nove mesi dell'anno scorso.

L'Italia registra una sostanziale tenuta con 108,0 milioni, che rappresentano il 94% del totale; la Croazia, inclusa nel perimetro di consolidamento a partire da giugno 2024, contribuisce con 5,7 milioni, mentre l'Albania si attesta a 1 milione.

Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 33,3 milioni, con un margine del 29%. La flotta media complessiva si attesta a 14.513 autovetture (+12,1%) con un tasso di utilizzo pari al 73,8%.

"Siamo soddisfatti dei risultati dei primi 9 mesi del 2024, che riteniamo positivi sia sul fronte nazionale che internazionale", afferma Tommaso Dragotto, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car. "In Italia, in particolare, in uno scenario - aggiunge - di forti pressioni competitive sulla tariffa media giornaliera il gruppo ha mantenuto un Valore della Produzione sostanzialmente in linea, grazie alla crescita dei giorni di noleggio e a un tasso di utilizzo della flotta in incremento al 72,6%. Anche nel 2025 l'obiettivo è incrementare la presenza in mercati ad alto potenziale e consolidare la posizione competitiva a livello globale, mediante partnership locali e acquisizioni strategiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA