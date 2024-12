Autopromotec, Servadei: supporto Maeci e Ice ad aziende italiane

L'aftermarket automobilistico è un settore importantissimo, soprattutto ora che ci sono meno auto immatricolate, visto che genera maggiore necessità di effettuare riparazioni. A sottolinearlo, in chiusra di Autopromotec oggi a Roma, l'ad di Autopromotec Renzo Servadei.

"Abbiamo una rete di piccole e medie aziende nel settore dei ricambi e delle attrezzature che sono leader a livello internazionale. Essendo, però, piccole e medie aziende - ha spiegato - hanno bisogno di supporto, sia nell'attrazione di visitatori esteri esteri ad Autopromotec, sia per andare loro stesse all'estero. In questo Maeci e l'Ice ci stanno dando una grossa mano".

Per la fiera del 2025 l'obiettivo è quello di tornare ai fasti pre-covid, e le previsioni, secondo Servadei, indicano che si potrebbero anche superare i numeri dell'edizione 2019. "C'è anche una grandissima richiesta da parte degli operatori esteri.

Le nostre aziende - continua - esportano mediamente il 45-50% della produzione, con punte che arrivano fino al 90%. Molti meccanici nel mondo probabilmente utilizzano attrezzature italiane, per cui aspettiamo tanti operatori esteri a Bologna dal 21 al 24 maggio 2025".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA