Autopromotec: l'agenzia ICE a sostegno del made in Italy

La componentistica italiana può contare sulla spinta propulsiva istituzionale verso il mercato estero. A sottolineare le attività in atto, durante Autopromotec in corso a Roma, è stato Andrea Mattiello dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Mattiello ha spiegato come l'attività dell'Agenzia sia quella di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo e di attrarre investimenti esteri, promuovere il made in Italy aiutando le imprese italiane, in particolare le PMI, a crescere sui mercati esteri, in stretto raccordo con gli altri stakeholder preposti all'internazionalizzazione del Sistema Italia. "Si tratta di aziende - ha spiegato ancora - che arrivano ad esportare oltre il 90% della produzione, per cui il sostegno di ministero e Ice è determinante, con positive ricadute sul pil.

"Autopromotec - ha concluso Mattiello - con oltre 1.200 espositori da tutto il mondo e un pubblico professionale atteso superiore a 100.000 visitatori, si conferma una piattaforma unica per l'intero ecosistema dell'assistenza automobilistica".

