Autopromotec: Italia al top in Ue nella cura dell'auto

Anche la cura dell'auto al centro di Autoprotec in corso a Roma.

Il settore italiano dei prodotti chimici per la detergenza dei veicoli - ha spiegato Antonio Cirillo, responsabile commerciale e marketing di Kimicar - rappresenta "un'eccellenza industriale riconosciuta a livello globale, grazie alla sua qualità, innovazione e sostenibilità, che annovera il più alto numero di operatori in Europa, con circa 20 aziende produttrici contro le 6 della Germania, nonostante una popolazione maggiore.

I prodotti italiani - ha detto ancora - si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, la concentrazione chimica superiore, la sostenibilità e il rispetto delle normative ambientali, elementi che li rendono competitivi rispetto ai concorrenti europei. Il made in Italy, per il settore del car care, non è solo un'etichetta, ma un vero valore aggiunto".

All'estero, ha sottolineato, la bandiera italiana e la dicitura "made in Italy" rappresentano sinonimi di qualità e affidabilità, capaci di sostituire i prodotti locali o di altri paesi europei. Inoltre, a livello normativo, l'Italia, per via di regolamentazioni ambientali particolarmente severe, ha incentivato le aziende a sviluppare soluzioni all'avanguardia in termini di compatibilità ecologica. "Questo vantaggio competitivo non solo tutela l'ambiente - ha concluso Cirillo - ma rafforza ulteriormente l'immagine dell'industria italiana come leader nel settore".



