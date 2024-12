Anfia, libera caduta della produzione auto, -32,4% a ottobre

"Ad ottobre l'indice della produzione automotive italiana accentua la flessione con l'ottavo calo consecutivo (-32,4%)". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. "La produzione domestica delle sole auto - spiega - ammonta a 16mila unità nel mese, in calo del 67,8% su ottobre 2023. Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli mantiene il segno meno a ottobre (-40,4%) così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e motori, che chiude il mese a -28,9%, aggravando il calo registrato a settembre. La situazione del settore nel nostro Paese si prospetta sempre più complessa e incerta". "Gli obiettivi previsti di elettrificazione - aggiunge Giorda - non sono stati raggiunti, e un mercato poco vivace, che non sta andando nella direzione sperata, contribuisce a ostacolare anche la crescita dei volumi produttivi. Siamo infatti ancora ben lontani dal valore soglia del milione di veicoli leggeri prodotti. Per questa ragione resta importante creare le condizioni per risollevare i volumi produttivi, strutturando al più presto un piano di politica industriale che possa concretamente sostenere le nostre imprese, supportandole nella transizione energetica e favorendo gli investimenti in R&S per colmarne i gap di competitività".





