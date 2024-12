Acc, piani per Gigafactory entro metà del 2025

Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, che realizzerà la Gigafactory di Termoli, "confermerà i piani per le Gigafactory nel corso del primo semestre 2025". Acc spiega che "sta valutando una potenziale diversificazione del portafoglio chimico per consolidare la propria leadership nella chimica per l'energia media/alta".

In questa fase Acc è concentrata "sull'ulteriore miglioramento delle operazioni di produzione e sull'ottimizzazione dei costi presso la sua Gigafactory di Billy-Berclau/Douvrin".



