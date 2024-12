Portogallo: 475 posti di lavoro a rischio nell'automotive

Gli effetti della crisi automobilistica tedesca cominciano a sentirsi anche in Portogallo, dove la Volkswagen possiede una fabbrica nella città di Palmela, l'Autoeuropa, che è il principale esportatore nazionale e il cui fatturato si aggira intorno all'1,5% del Pil del Paese. La produzione di automobili non è al momento in discussione, tuttavia la Vanpro, azienda dell'indotto che da 30 anni fornisce sedili in esclusiva ad Autoeuropa, si è vista esclusa dal contratto per le commesse del 2026. I suoi 475 dipendenti rischiano di trovarsi senza lavoro tra poco più di un anno e il consiglio di fabbrica, in agitazione, ha già chiesto un incontro urgente con il governo. Una delle possibili soluzioni è che almeno una parte degli operai venga redistribuita fra le altre fabbriche presenti nel parco industriale di Palmela, ma i lavoratori accusano il colosso tedesco di "irresponsabilità sociale" ed esigono un intervento da parte dell'esecutivo del premier Luís Montenegro.



