Alla Yazaki 52 licenziamenti, manca lavoro da Maserati

La multinazionale giapponese Yazaki, azienda dell'indotto auto, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 52 lavoratori su 75 della sede di Grugliasco (Torino). Lo ha comunicato ai sindacati il 4 dicembre. I licenziamenti sono legati in particolare alla drastica riduzione degli ordini della Maserati la cui produzione a Mirafiori è praticamente ferma. Yazaki ha già trasferito quest'estate il magazzino in Campania e vuole ora - secondo i sindacati - eliminare il servizio di customer care.

Mercoledì 11 dicembre si terrà un incontro tra azienda e sindacati all'Unione industriali di Torino.

"La crisi è molto profonda perché c'è un profondo legame con l'automotive. Colpisce non solo il settore metalmeccanico, ma anche i servizi, gli addetti alle pulizie e alle mense. Ad esempio la Marelli di Venaria faceva 1.100 pasti prima del 2020, ora 300 al giorno. Due ristoranti su sette all'interno di Mirafiori sono chiusi", spiega Giusy D'agostino, segretaria della Filcams Cgil di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA