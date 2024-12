Elettriche che originano da piattaforme ICE si guastano meno

Il recente TÜV-Report 2025, pubblicato dall'ente tedesco a cui sono affidati i controlli annuali e le omologazioni, ha evidenziato che per effetto della diffusione dei modelli 100% elettrici è stato possibile valutare con più precisione il risultati di questa tipologia di auto.

Ciò che risulta è che gli indici di maggiore qualità sono riferibili alle auto a batteria che si basano sulle stesse piattaforme utilizzate anche dalle varianti con motore a combustione interna. E non a quelle 'native' elettriche.

Lo dimostrano, sottolinea il TÜV, i dati sui guasti segnalati per la Volkswagen e-Golf e la Mini Cooper SE, rispettivamente del 3,4 e del 4,4%, contro il valore ben più elevato (14,2%) relativi ai controlli della Tesla Model 3.

Gli esperti sottolineano, al riguardo, che batterie molto grosse e molto pesanti - in combinazione con piattaforme specifiche progettate per le auto 100% elettriche - sono all'origine di una elevata quantità di guasti e problemi, soprattutto alle sospensioni.

A livello generale il rapporto del TÜV ha evidenziato un minimo incremento nei guasti significativi che si registrano in 12, 24 e 36 mesi in Germania (passati dal 20,5 al 20,6%) ma ha confermato che il punto debole di tutte le marche e categorie di auto sono i fari.



