Il futuro dell'auto di scena a SwitcH2on?

Nel corso dell'evento SwitcH2on?, presso la Fiera di Treviglio, esperti del settore, tra giornalisti, imprenditori e rappresentanti di categoria, si sono confrontati sul futuro dell'automobile e sulla transizione energetica.

Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto e vicepresidente di Federauto, ha evidenziato, come l'invecchiamento del parco auto circolante abbia posto l'attenzione sull'importanza della sicurezza garantita dall'uso di parti originali nel settore dei ricambi.

Mentre il presidente di Federauto, Massimo Artusi, ha sottolineato come le concessionarie abbiano nei piazzali prodotti che spesso non corrispondono a ciò che i clienti desiderano: vetture che arrivano in anticipo e che il cliente non è disposto a ritirare o in grave ritardo, con conseguente aggravio di costi sulla valutazione dell'usato da ritirare da parte della concessionaria; entrambi fattori che portano tensione.

Inoltre, i dibattiti hanno posto l'attenzione sul fatto che l'aumento dei listini sia stato foriero di una crescita della domanda dell'usato a scapito delle richieste sul nuovo. Per cui Scarabel ha auspicato quanto possa essere importante investire in una defiscalizzazione per rendere il mercato più omogeneo rispetto ad altri paesi europei, e, infine, ha sottolineato la necessità di rendere l'auto elettrica più accessibile.

