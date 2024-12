Dbrs, riesame del rating di Stellantis all'inizio del 2025

"Rileviamo che l'uscita di Tavares, presa da sola, non ha effetti immediati sul rating della società, in quanto non sono state comunicate variazioni nella direzione strategica o nella politica finanziaria. Naturalmente, la performance operativa marcatamente negativa di Stellantis quest'anno ha implicazioni negative sul rating". Lo afferma l'agenzia di rating Dbrs, che prevede di "aggiornare la valutazione creditizia" del gruppo automobilistico "all'inizio del 2025". In tal modo, si legge si legge in una nota di commento alle dimissioni del ceo, Carlos Tavares, Dbrs avrà "l'opportunità valutare più da vicino i progressi della performance di Stellantis nel mercato Usa, inclusi i suoi obiettivi di riduzione delle scorte come pure le probabili prospettive reddituali per il prossimo anno". Anche se arrivato "un po' a sorpresa", il passo indietro "non si può certamente definire uno shock" alla luce "del significativo calo della performance operativa dall'inizio dell'anno, nell'ambito di un rapido declino di consegne, ricavi e utili", afferma l'agenzia di rating.



