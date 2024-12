Bmw, da impianto Steyr i motori elettrici per la Neue Klasse

A soli dieci mesi dall'inizio dell'installazione del sistema, il primo motore elettrico è stato spedito dall'impianto Bmw di Steyr a Debrecen, in Ungheria. Questo motore sarà utilizzato per i veicoli di prova di Neue Klasse.

"A partire da settembre, il nostro stabilimento di Steyr ha consegnato i primi motori elettrici di sesta generazione al dipartimento di sviluppo di Monaco di Baviera. Recentemente abbiamo anche iniziato a inviare i nostri motori elettrici direttamente al Bmw Group Plant Debrecen, dove vengono installati sui veicoli di prova", spiega Klaus von Moltke, SVP Engine Production di Bmw AG e direttore generale del Bmw Group Plant Steyr.

Lo stabilimento di Steyr ha già avviato la produzione dei primi motori elettrici di nuova generazione tre mesi fa. "Nei prossimi mesi continueremo a convalidare e ottimizzare il complesso processo di produzione dei nuovi motori elettrici" ha precisato Helmut Hochsteiner, vicepresidente della produzione di motori elettrici presso il Bmw Group Plant Steyr.

La fornitura allo stabilimento di Debrecen dei motori elettrici di Steyr segna la prossima importante pietra miliare verso l'avvio della produzione in serie della Neue Klasse e dei suoi motori elettrici dall'Austria. Lo stabilimento di Steyer, il più grande impianto di motori del Bmw Group a livello mondiale, si trova nell'Alta Austria ed impiega 4.700 dipendenti che producono ogni anno oltre un milione di motori a benzina e diesel. Steyr è anche sede di un importante centro di sviluppo per la ricerca e lo sviluppo di nuove trasmissioni.

