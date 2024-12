Stellantis: De Meo, non commento le dimissioni di Tavares

"No comment", cosi si è espresso il Ceo di Renault Luca De Meo a proposito delle dimissioni di Carlos Tavares. Il manager italiano è intervenuto a un evento stampa, alla Reggia di Versailles a Parigi, riservato ai membri della giuria del Car of The Year, dove ha voluto personalmente presentare due delle sue auto in finale per il prestigioso premio: la Renault 5 e la sorella "hot" Alpine A290.

"Non fatemi domande su Stellantis e sulla situazione interna" - ha detto De Meo ai giornalisti. Il nome del manager italiano, che ha già alle spalle una esperienza di alcuni anni in Fiat ai tempi di Marchionne, è fra quelli ritenuti in corsa per la successione di Tavares.



