Jv GAC Group e Huawei per nuova marca premium cinese

Nel corso di una cerimonia di firma presso il Guangzhou Baiyun International Convention Center il gruppo automobilistico cinese GAC e Huawei - fornitore leader di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) - hanno firmato una cooperazione strategica rafforzata sui veicoli intelligenti. Lo afferma un post sull'account WeChat di GAC Group che spiega che attraverso la partnership verrà creato un marchio premium nell'ambito dei new energy vehicle (NEV) e che si aggiungerà ai brand esistenti Trumpchi, Aion e Hyptec.

Questa nuova marca sfrutterà i punti di forza di entrambe le parti, concentrandosi sullo sviluppo del prodotto, sul marketing e sui servizi ecosistemici per "offrire un'esperienza intelligente avanzata per gli utenti". Mentre l'industria automobilistica accelera verso l'elettrificazione e l'uso di veicoli intelligenti - si legge nella nota - la partnership mira a combinare l'esperienza hardware di GAC con i vantaggi software di Huawei per raggiungere nuovi e più più ambiziosi obiettivi.

Basandosi su queste fondamenta, comunicano le due aziende, la rinnovata cooperazione sfrutterà i vantaggi regionali della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao per guidare la trasformazione e l'ammodernamento dell'industria della zona, contribuendo allo sviluppo di alta qualità del settore automobilistico cinese.



