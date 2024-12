G.M.P. Group ha annunciato l'acquisizione di Reedjik

G.M.P. Group, marchio specializzato nella produzione e distribuzione di cerchi in lega, ha annunciato l'acquisizione di Reedjik, primario importatore e distributore di settore in oltre venti mercati del Vecchio Continente, per la creazione di un nuovo progetto aziendale da oltre 80 milioni di fatturato aggregato.

L'accordo, che matura quale ulteriore passo di crescita di una storica collaborazione avviata tra i due gruppi già nel 2007, permetterà un rafforzamento e un presidio diretto sui mercati internazionali, offrendo una integrata e completa gamma di prodotti Made in Italy e un alto standard qualitativo nei servizi pre e post vendita.

Nel profilo societario nato dal processo di partnership gli azionisti di G.M.P. Group detengono la quota maggioritaria del 78%, concretizzando anche il consolidamento e l'internazionalizzazione del gruppo italiano che l'ingresso di Eulero Capital nel capitale sociale avvenuto nel 2023 aveva definito come obiettivo aziendale.

Gli attuali soci di Reedijk mantengono un significativo peso sociale nell'assetto azionario e un primario ruolo gestionale dando così continuità al processo di crescita del gruppo olandese. L'accordo è stato annunciato in occasione dell'Essen Motor Show, la più grande manifestazione fieristica in Germania dedicata al tuning.

"Grazie a questa innovativa e unica operazione nel settore - ha dichiarato l'amministratore delegato di G.M.P. Group, Marco Mancin - il nostro gruppo concretizza strategici obiettivi che fanno parte della mission aziendale e del processo di crescita strategica, ancora di più grazie all'ingresso nel capitale sociale di Eulero Capital. Con Reedijk avremo la possibilità di avere un partner operativo sinergico sui mercati per noi di primaria importanza".



